A Baricella, i militari della locale Stazione hanno denunciato un uomo perché il suo cane Pastore Tedesco aveva morso una postina al polpaccio, procurandole delle ferite che i sanitari avevano giudicato guaribili in 25 giorni. Il fatto è accaduto di recente, quando l’animale, mentre si trovava all’interno del suo recinto, si era agitato alla vista della donna che si era avvicinata alla cassetta postale per consegnare la corrispondenza. Determinato a mordere la donna, il cane era riuscito ad aprire il cancellino d’ingresso e dopo essersi avvicinato alla malcapitata, le aveva azzannato un polpaccio.

A Bentivoglio, invece, i militari della locale Stazione hanno denunciato una donna perché il suo cane American Staffordshire terrier si era lanciato contro un’anziana facendola cadere a terra, procurandole una frattura femorale che i sanitari avevano giudicato guaribile in 39 giorni. Stando alla ricostruzione dei fatti, l’evento sarebbe accaduto perché la malcapitata voleva prestare soccorso all’animale che si stava muovendo liberamente e pericolosamente su una strada pubblica, rischiando di essere investito dagli automobilisti in transito. Non è chiaro se si sia trattato di un gioco o di un attacco, ma alla vista dell’anziana che si stava avvicinando, il cane si era scagliato contro, facendole perdere l’equilibrio.