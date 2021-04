Il mercato dell’antiquariato torna a Castelfranco Emilia. Dopo diversi rinvii a causa dell’emergenza sanitaria, riaprirà finalmente i battenti, questa domenica, 2 maggio, lungo Corso Martiri.

A margine del successo dell’iniziativa sperimentale dello scorso ottobre, realizzata, lo ricordiamo, in collaborazione con CNA e Mercantico, l’Amministrazione comunale ha reso l’evento strutturale, giungendo lo scorso autunno all’approvazione di un apposito regolamento che prevede lo svolgimento del mercato ogni prima domenica del mese.

“Finalmente riusciamo a dare avvio a questo mercato, che ha riscontrato il gradimento della cittadinanza” dichiara l’Assessore Francesca Capuozzo con deleghe al Centro Commerciale Naturale e al Turismo, aggiungendo che “abbiamo previsto una serie di misure finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19, tra cui la collocazione distanziata dei banchi lungo la bellissima cornice del nostro rinnovato Corso Martiri e la presenza di un presidio dinamico a controllo del rispetto delle prescrizioni, che restano fondamentali per una fruibilità ordinata dell’evento. In previsione del ritorno in zona gialla ci siamo immediatamente attivati per verificare l’avvio del mercato già da maggio e l’azione tempestiva ha dato i suoi frutti, poichè hanno aderito a questa edizione già oltre quaranta operatori. Ci auguriamo che, pur nel rispetto di tutte le misure anti-contagio, questa rappresenti una prima occasione di recupero di socialità e svago e che possa attrarre anche avventori e visitatori dai territori limitrofi. Il mercato – ha concluso – si svolgerà dalle 8.00 alle 18.00 e l’auspicato arrivo di visitatori può rappresentare un’occasione anche per gli esercizi commerciali del Corso”.

La gestione del mercato è in capo all’Associazione Mercantico presente nelle principali piazze della provincia modenese. Informazioni sulla partecipazione al numero 3406059686.