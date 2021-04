L’Amministrazione comunale informa che posdomani, 1° maggio, il tradizionale mercato del sabato in via straordinaria non si terrà in piazza dei Martiri ma in via Ugo da Carpi: non saranno organizzati varchi di accesso, ma l’area sarà presidiata sia dalla Polizia Locale sia dalle guardie private abitualmente impiegate in piazza.



