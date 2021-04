La musica a sostegno della ricerca e di chi soffre. Lo Stato Sociale con l’Associazione Italiana contro le leucemie (Ail) e la sua Sezione bolognese presentano “Canzoni per la Ricerca”, una campagna di raccolta fondi legata a un concerto acustico in streaming della band, in programma domani, venerdì 30 aprile a partire dalle ore 18,00.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Twitch e in Emilia-Romagna su Lepida TV, canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky.

L’iniziativa, dal titolo “Canzoni per la Ricerca”, nasce per ricordare Mario, un amico del gruppo, scomparso per una leucemia e al quale la band ha dedicato il brano “Equazione”, presente nell’ultimo album “Attentato alla musica italiana”, le cui royalties sono devolute proprio ad Ail.

Anche i fondi raccolti attraverso l’iniziativa saranno destinati alla ricerca scientifica, ai giovani medici e biologi impegnati a Bologna nell’Istituto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli”, in cui Mario è stato seguito e altri centri italiani.

“La Regione mette a disposizione volentieri il canale televisivo Lepida Tv- ha affermato l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori-, a favore di un’azione di solidarietà del tutto meritoria, grazie all’iniziativa di un gruppo particolarmente impegnato in ambito sociale”.“La musica, col suo linguaggio universale, ma anche l’utilizzo di nuove piattaforme oltre alla tv- ha aggiunto l’assessore-, possono essere anche uno straordinario volano per la solidarietà, come abbiamo sperimentato con le iniziative a favore degli artisti regionali e, come in questo caso, può sostenere la ricerca scientifica”.

“La canzone Equazione- spiega Alberto Cazzola, il bassista delle band compositore del brano- è nata quando il nostro amico Mario è morto di leucemia. Nel momento in cui la scrivevo, oltre al dolore, c’era la voglia di ricordarlo e di dare un futuro e un senso a quelle parole. Da qui la decisione di donare i proventi derivati della canzone ad Ail e alla ricerca sui tumori del sangue. Per lo stesso motivo abbiamo deciso di organizzare un evento in collaborazione tra lo Stato Sociale e Ail. Noi de Lo Stato Sociale suoneremo qualche canzone ma ci saranno anche degli ospiti, Cimini e Gregorio Sanchez, colleghi dell’etichetta Garrincha Dischi, sensibili all’iniziativa. Ci saranno chiacchiere e sorprese, sperando che dal prossimo anno questo evento possa diventare un appuntamento dal vivo”.

Tutte le persone coinvolte per mandare in scena l’evento e gli artisti parteciperanno gratuitamente, su base volontaria.

Come sostenere l’iniziativa:

Dal 20 aprile al 9 maggio accedendo alla piattaforma di crowdfunding Ail https://mycrowd.ail.it/campagna/iosonoarischio/canzoni-per-la-ricerca, è possibile scegliere l’iniziativa creata da Lo Stato Sociale e donare. Oppure Il 30 aprile, dopo essersi registrati, sarà possibile seguire dalle ore 18,00 in diretta su Twitch il concerto live del gruppo e donare a favore di Ail direttamente dalla piattaforma Twitch.

A tutte le persone che parteciperanno, Lo Stato Sociale invierà via e-mail un regalo speciale, per ringraziare chi ha contributo a scrivere una canzone diversa, di speranza e futuro per i pazienti.