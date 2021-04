I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno denunciato un altro soggetto per ricettazione di bicicletta. E’ successo ieri pomeriggio, grazie alla segnalazione di un cittadino che stava passeggiando in via dell’Indipendenza, il quale ha chiamato il 112 dicendo di aver riconosciuto una bicicletta di provenienza furtiva che aveva visto su “Bologna Bike Watch”, database di bici rubate.

Giunti sul posto, i militari hanno accertato che la bici era stata asportata un anno fa e l’uomo che la stava utilizzando, un 30enne tunisino, residente a Bologna, gravato da precedenti di polizia, non era in grado di giustificarne la provenienza e l’acquisto. La bicicletta è stata restituita dai Carabinieri a una persona di fiducia che era stata delegata dalla vittima, una donna rumena residente in Germania.