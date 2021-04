I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno arrestato un 27enne pakistano, residente a Reggio Emilia, per spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri sera in Piazza Antonio Gavinelli, durante il servizio “Operazione Strade Sicure” che i militari stavano facendo col personale dell’Esercito Italiano.

Alla vista del giovane che stava cedendo un involucro sospetto a un’altra persona che si era avvicinata di nascosto, gli operanti sono intervenuti identificando i due soggetti e sottoponendoli a una perquisizione personale. Il giovane che era stato visto avviare la cessione, identificato nel 27enne pakistano, è stato arrestato perché nell’involucro che aveva ceduto all’altro soggetto – identificato in un altro 35enne pakistano residente a Imola – c’erano 17 grammi di eroina. Il cliente è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per aver acquistato la sostanza stupefacente, mentre il venditore è stato arrestato e tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.