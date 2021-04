Giunto alla VI Edizione, il Premio Eccellenza della Formazione AIF è il più prestigioso riconoscimento assegnato dall’Associazione Italiana Formatori a percorsi formativi di qualità progettati da singoli e organizzazioni.

Con questa iniziativa, dal 2015 AIF – associazione no profit costituita da una rete di 2000 formatori professionisti, esperti di processi di apprendimento e docenti – mira a diffondere le buone pratiche inerenti i percorsi di apprendimento e valorizzazione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo, valutati nel merito e in base ai risultati ottenuti a livello individuale, collettivo e di organizzazione interna.

Sono candidabili realtà del settore privato e pubblico: Aziende Corporate e PMI, PA, Università, Associazioni, Agenzie, Studi e Professionisti.

Nella VI edizione sono valutati progetti e percorsi formativi elaborati tra il 2019 e il 2020 che sviluppano competenze nelle seguenti aree tematiche: Digitale e Innovazione; Organizzazione e Risorse Umane; Mercati, Competitività e Internazionalizzazione; Amministrazione e Finanza; Ambiente, Etica e Responsabilità Sociale; Comunicazione; Salute, Sicurezza, Benessere Organizzativo; Arte, Cultura e Turismo.

Per ogni area tematica ricevono il Premio il Primo e il Secondo classificato e particolare risalto è conferito alle progettualità che affrontano il tema della Sostenibilità Formativa, Organizzativa ed Ecologica.

Il Presidente AIF Maurizio Milan afferma: “Secondo la definizione del Vertice mondiale sullo Sviluppo Sociale, la Sostenibilità viene comunemente declinata in tre dimensioni: Economica, Ecologica e Sociale, intesa come la capacità di garantire eque condizioni di benessere. Il nostro ultimo Convegno Nazionale ha fatto emergere una quarta dimensione: la Sostenibilità Umana e Relazionale, vero e proprio fulcro dell’attività di noi formatori”.

Esperti provenienti da differenti ambiti sono coinvolti come componenti della Giuria. Secondo la Responsabile AIF del Premio Emanuela Truzzi: “Il Premio Eccellenza della Formazione promosso da AIF vuole testimoniare come si possa e si debba erogare formazione di qualità, partendo da una valida progettazione fino ad arrivare alla sua declinazione che in ogni genere, argomento e materia si possa definire di eccellenza e venga per questo riconosciuta e premiata”.

Andrea Oglietti, coordinatore AIF del Premio sottolinea: “Dal confronto nasce la consapevolezza del nostro “qui e ora” e attraverso la condivisione di idee e strumenti si riescono ad affrontare progetti articolati, complessi e anche “divertenti”. Il Premio Eccellenza della Formazione AIF offre l’opportunità di continuare a crescere in termini di competenze e di linguaggio”.

Ѐ possibile candidarsi al Premio PEF AIF entro il 31 maggio 2021 inviando la documentazione pubblicata sul sito AIF http://associazioneitalianaformatori.it/premio-aif-pef/