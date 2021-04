Si tratta del progetto di residenza artistica curata da Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò, che anche quest’anno offre ai giovani artisti la possibilità di fare un’esperienza di alto profilo con tutor selezionati fra musicisti di calibro nazionale sulle tematiche di sonorizzazione e improvvisazione sulle immagini, contaminazioni fra rock, elettronica, jazz e avanguardie e sugli esperimenti tra cinema muto e musica contemporanea. Il bando dell’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Muse in collaborazione col Centro Musica del Comune, nell’ambito del progetto Sonda finanziato dalla Regione Emilia Romagna, è online su www.musicplus.it.

Per l’edizione 2021 saranno selezionati otto musicisti che andranno a comporre un ensemble musicale: nel corso di nove giornate di residenza artistica (sei a giugno, tre a settembre, in presenza al “71MusicHub” di via Morandi 71, nel rispetto delle misure anti-Covid) il gruppo lavorerà col coordinatore del corso, Nuccini, e con i tutor dell’edizione 2021, Xabier Iriondo (Afterhours) ed Enrico Gabrielli (Mariposa, Calibro 35). Risultato del percorso di residenza sarà la produzione di sonorizzazioni originali che troveranno spazio in due performance pubbliche, una all’interno della Festa europea della Musica, l’altra inserita nel programma del FestivalFilosofia. In più, oltre al lavoro in ensemble assieme ai tutor, i musicisti selezionati parteciperanno anche a una serie di incontri e workshop formativi con Stefano Boni (Museo del Cinema di Torino), Massimo Carozzi (Accademia di Belle arti di Bologna, Zimmerfrei) e Nicola Manzan (Bologna violenta, Il Teatro degli orrori).

Per partecipare al corso è necessario essere residenti o domiciliati in Emilia Romagna e avere meno di 36 anni; i termini per le iscrizioni scadono lunedì 17 maggio. La partecipazione al corso è gratuita e ogni artista selezionato riceverà un contributo di 300 euro, oltre a un rimborso economico a copertura di tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per partecipare alla residenza (per i candidati residenti o domiciliati fuori Modena). Il bando completo e la scheda di partecipazione sono consultabili sul sito web del Centro Musica (www.musicplus.it); info anche via mail a centro.musica@comune.modena.it.