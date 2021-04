Dopo una pausa forzata di sei mesi, il Cinema comunale di Sasso Marconi riapre i battenti e si prepara a riaccogliere l’affezionato pubblico. La programmazione di prima visione riparte infatti venerdì 30 aprile; ad ‘inaugurare’ la ripresa dell’attività è nientemeno che “Nomadland”, il film di Chloé Zhao fresco vincitore di tre Premi Oscar (miglior film, miglior regia e miglior attrice a Frances McDormand), già premiato con il Leone d’Oro al Festival del Cinema di Venezia.

Ispirato all’omonimo romanzo di Jessica Bruder, ‘Nomadland’ racconta la storia di una 60enne che, dopo aver perso il marito e il lavoro, decide di vivere on the road, attraversando gli Stati Uniti a bordo di un furgone, in cerca di fortuna e di una nuova dimensione di vita, al di fuori delle convenzioni sociali. Un viaggio nell’America della crisi economica per raccontare la precarietà e le difficoltà di tante persone colpite dagli effetti della Grande Recessione.

La necessità di adeguarsi alle disposizioni di sicurezza in vigore e alle linee-guida previste dal Decreto-Legge del 22 aprile scorso, impone alcuni cambiamenti a livello logistico e organizzativo. La capienza della sala è stata infatti dimezzata e passa da 240 a 120 posti, adeguatamente distanziati e assegnati in loco, dopo il pagamento del biglietto d’ingresso. Obbligatorio indossare la mascherina durante le proiezioni.

Novità anche per quanto riguarda gli orari. Per consentire agli spettatori di rientrare a casa prima che scatti il coprifuoco, la proiezione serale è stata anticipata di un paio d’ore, alle 19. Si riduce, di conseguenza, il numero di spettacoli: le proiezioni domenicali passano da tre a due, con l’eliminazione dello spettacolo delle 18.30, mentre il sabato – qualora non coincida con un giorno festivo – resta in calendario un’unica proiezione (alle 19). A seguito di questi adeguamenti, per offrire a tutti gli appassionati la possibilità di assistere alle proiezioni, i film saranno ora programmati per due week-end consecutivi.

Questo il calendario proieizioni di “NOMADLAND”

venerdì 30 aprile proiezione unica ore 19

sabato 1 e domenica 2 maggio due proiezioni (ore 16 – 19)

venerdì 7 e sabato 8 maggio proiezione unica ore 19

domenica 9 maggio due proiezioni (ore 16 – 19)

Biglietto d’ingresso: 5 € (ridotto 3 €). Il Cinema comunale si trova in Piazza dei Martiri 5.

La programmazione del Cinema comunale “Marconi” è curata dal Comune in collaborazione con “Seac film”, mentre i servizi di sala e la biglietteria sono affidati alla Cooperativa sociale “Lo Scoiattolo”. In cabina di proiezione, come nelle passate stagioni, Mario Martelli.

La sala è attrezzata con un moderno sistema di proiezione digitale “4K” di alta qualità e impianto audio Dolby Surround 7.0, e durante la sospensione delle attività è stata interessata da alcuni lavori di manutenzione straordinaria (tinteggiatura del palcoscenico e installazione di un nuovo sistema di illuminazione “scenica” del foyer), funzionali a rendere più accoglienti gli spazi del Cinema/Teatro comunale.