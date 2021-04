Verso le 11.30 di oggi, 28 aprile, i Carabinieri della stazione di Boretto, unitamente al Servizio di Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Reggio Emilia, sono intervenuti in via Ville a Guastalla dove, presso l’area di un’azienda agricola, un 58enne imprenditore edile di Guastalla, alla guida di un mezzo movimento terra, si infortunava riportando un trauma da schiacciamento alla gamba destra.

L’uomo è stato trasportato, a mezzo elisoccorso, presso il Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove è stato ricoverato, non in pericolo di vita. Dai primi accertamenti eseguiti dai Carabinieri e dai tecnici del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro, pare che l’imprenditore, mentre operava su un bobcat impegnato a rimuovere residuo di materiale incastrato nella parte inferiore del mezzo, per cause in corso di accertamento sia finito con il piede sinistro negli ingranaggi meccanici del mezzo, rimanendo ferito. Sono comunque in corso gli accertamenti finalizzati all’esatta ricostruzione dei fatti a cura dei tecnici del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro.