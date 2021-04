Domani, giovedì 29 aprile ore 18, in streaming su www.bolognafestival.it, Trascrivere la vita intera, conversazione-concerto dedicata a Shostakovich e la sua arte epistolare, incontro conclusivo del ciclo di approfondimenti culturali online Carteggi Musicali di Bologna Festival. La narrazione di Enzo Restagno ci guida attraverso l’epistolario di una vita, immenso, quotidiano, come fosse un diario intimo.

Shostakovich annota riflessioni sul suo comporre, parla dei difficili rapporti con il regime, racconta del viaggio a New York e della telefonata con Stalin, del viaggio a Lipsia per le celebrazioni bachiane da cui sgorgarono i suoi Preludi e fughe op. 87. La pianista Albertina dalla Chiara ne esegue alcuni estratti. Le storiche dell’arte Jadranka Bentini e Sonia Cavicchioli illustrano il Salotto di Casa Mentasti, splendido scenario di questa conversazione-concerto.

Giovedì 29 aprile ore 18 online

Salotto di Casa Mentasti

Shostakovich: trascrivere la vita intera

conversazione e letture a cura di ENZO RESTAGNO, introduzione storico-artistica della sala a cura di Jadranka Bentini e Sonia Cavicchioli, esecuzioni al pianoforte Albertina Dalla Chiara

Dmitrij Shostakovich

Preludio e fuga in do maggiore op.87 n.1

Preludio e fuga in la minore op.87 n.2

Preludio e fuga in re minore op.87 n.24

ENZO RESTAGNO, critico e storico della musica, è stato per trent’anni il direttore artistico di Torino Settembre Musica e MiTo; è ora direttore artistico di Ferrara Musica. È autore di numerosi saggi sulla musica moderna e contemporanea, di cui è considerato a livello internazionale uno dei maggiori esperti. Ha scritto monografie dedicate, tra gli altri, a Ravel, Carter, Henze, Ligeti, Xenakis, Reich, Andriessen, Nono, Berio, Donatoni. Ha svolto la sua attività di critico musicale per quotidiani e periodici, tra cui La Stampa, Repubblica, L’Espresso, Le Monde de la Musique e Die Zeit.

ALBERTINA DALLA CHIARA, pianista, dopo gli studi in Italia, ha frequentato il corso superiore di perfezionamento al Conservatorio di Mosca con Lev Nikolaevic Naumov e ha studiato all’Accademia Superiore di Musica di Basilea con il pianista austriaco Rudolf Buchbinder. Ha intrapreso giovanissima una carriera concertistica che l’ha portata ad esibirsi in Italia e all’estero. Attiva anche come camerista, fa parte del Trio di Verona, ha suonato con i Solisti di Salisburgo e della Scala, con i violinisti Carlo Chiarappa, Luz Leskowitz, con le cantanti Cristina Miatello e Tiziana Tramonti. Collabora con noti musicologi quali Enzo Restagno, Quirino Principe e Guido Salvetti in progetti di conferenze-concerto.