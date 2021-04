Sono incominciati i laboratori del progetto FAST (FAblab for STem) per 11 ragazzi del gruppo educativo territoriale Babele di Fiorano Modenese (8 ragazze e 3 ragazzi).

Grande l’entusiasmo tra i giovani partecipanti primo incontro del ciclo di 10 appuntamenti, di quattro ore ciascuno, che propone un approccio dinamico e ad alto uso di tecnologia alle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), con lo scopo di contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le studentesse e gli studenti rispetto a queste materie.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha infatti finanziato il progetto proposto dall’associazione Lumen, nei comuni di Fiorano Modenese e Casalgrande, che prevede più della metà dei posti riservati alle ragazze, perché per conseguire una vera parità nella formazione bisogna attivarsi fin dai primi anni di scuola.”

Fra i diversi laboratori ci sono “Tech and Fashion con LilyPad” (programmare e utilizzare una scheda LilyPad con microcontrollore che si può cucire sui vestiti rendendoli “tecnologici” con luci led), “Il mio primo robot” (per imparare a programmare Ozobot Bit), “La realtà virtuale” (con l’utilizzo dei visori per fare esperienza della natura con la realtà aumentata e la realtà virtuale) e molti altri.