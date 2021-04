Calderara di Reno avrà a partire da sabato prossimo in via Armaroli una postazione fissa del 118, con un’ambulanza a disposizione per fronteggiare le emergenze del territorio e sede della Croce Rossa. Ad inaugurare il nuovo presidio sanitario, che costituirà una novità per Calderara e per tutta la zona ed è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, saranno il 1° maggio il sindaco Giampiero Falzone e l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini.

Con loro Stefania Del Rio, direttrice del distretto sanitario Pianura Ovest, Cosimo Picoco, responsabile medico della centrale operativa del 118 Pianura Est, e Marco Migliorini, presidente del comitato di Bologna della Croce Rossa Italiana. L’edificio di via Armaroli 26, nella cui autorimessa sarà ospitata l’ambulanza, allestito con uffici, spogliatoi e dormitorio, si trova a pochi passi dal centro e in posizione strategicamente vicina alle principali arterie stradali. Nel prossimo futuro sempre su via Armaroli verrà realizzato oltre alla Cittadella della Sicurezza, con la nuova Caserma dei Carabinieri e il COC, un vero e proprio polo sicurezza, un presidio completo per il controllo delle emergenze quando ospiterà, come da programma, la sede della Protezione Civile cui si affiancherà quella della Croce Rossa.

«Visto il ridisegno delle postazioni operative del 118 – commenta il primo cittadino -, ci siamo adoperati per trovare una sede idonea, in attesa della realizzazione del polo sicurezza, e garantire così a Calderara e agli altri centri della zona il servizio di ambulanza. Ringrazio il 118 Bologna Soccorso e la Croce Rossa Italiana, con cui da tempo è in atto una proficua interlocuzione, e sono estremamente contento di cogliere questa opportunità per mettere quello che era un tassello importante del nostro programma di mandato: realizzare questa sede per garantire un intervento immediato in seguito ad una chiamata dal territorio. Sappiamo bene che spesso pochi minuti salvano una vita, stiamo creando quindi i presupposti perché questo anche a Calderara diventi una certezza. La scelta del primo maggio, Festa dei Lavoratori, è da parte nostra un modo per onorare e ringraziare tutto il comparto Sanità, dal primo all’ultimo operatore, per l’enorme servizio che da oltre un anno sta rendendo a tutta la comunità, a tutti noi».

Sabato a partire dalle 10:30 – diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Calderara – sono previsti dunque gli interventi del sindaco Falzone, dell’assessore Donini e a seguire dei dirigenti medici invitati per l’importante iniziativa, quindi il taglio del nastro e la benedizione del parroco don Marco Bonfiglioli.