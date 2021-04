Di certo non immaginava, a distanza di qualche giorno dal furto della bicicletta rubata al figlio a Reggio Emilia, di rivederla in fotografia in un annuncio pubblicato su marketplace di Facebook dove veniva messa in vendita a 50 euro. Già dalle foto aveva preso contezza che si trattava della bicicletta del figlio, ma per maggior sicurezza prendeva un appuntamento con il venditore che gli faceva visionare la bicicletta. A quel punto riconosceva in maniera certa la bicicletta in vendita come la mountain bike marca Bottecchia BOSS 400. Denuncia alla mano si è quindi rivolto ai carabinieri di Cavriago che, tornati nell’abitazione del venditore, hanno rinvenuto la bicicletta in disponibilità di un operaio 52enne ora finito nei guai.

Questa in sintesi la premessa che ha visto i carabinieri della stazione di Cavriago denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano un 52enne residente a Cavriago, chiamato a rispondere del reato di ricettazione.

E’ stato lo stesso derubato l’altra mattina a presentarsi ai carabinieri di Cavriago segnalando che a seguito del furto della bicicletta subito dal figlio aveva avuto modo di notare su marketplace di Facebook la vendita proprio della bicicletta in questione. Per certezza riferiva di essere andato anche a vederla e averla riconosciuta in maniera inconfutabile. Appurati i fatti il denunciante contattava l’inserzionista accordandosi per acquistare la bicicletta. Al secondo appuntamento l’uomo però si presentava con i carabinieri di Cavriago che identificavano il venditore risultato essere un 52enne del paese. In sua disponibilità la bicicletta che veniva effettivamente individuata nella bicicletta sottratta al derubato. La bicicletta veniva restituita al proprietario, mentre il 52enne veniva condotto in caserma e denunciato per ricettazione. Sono ora in corso le indagini per accertare come il 52enne sia entrato in possesso della bicicletta rubata.