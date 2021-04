Uno dei tanti controlli eseguiti di Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Santa Croce nell’area cittadina delle ex reggiane ha consentito di individuare uno straniero, poi identificato in un gambiano 29enne senza fissa dimora. Notati i suoi movimenti sospetti, domenica scorsa, una pattuglia del Comando di via Adua ha deciso di sottoporre il giovane ad un controllo.

Le immediate verifiche degli uomini dell’Arma hanno consentito, in un primo momento, di rinvenire quattro grammi e mezzo di stupefacente, tra marijuana e hashish, già confezionati e pronti ad essere immessi sul mercato. Non solo. Dai successivi controlli si è scoperto come il 29enne, oltre ad essere irregolare sul territorio nazionale, era sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso il Commissariato di Busto Arsizio, nonché colpito da un divieto di dimora nella provincia di Reggio Emilia.

Dinanzi a tali evidenze, ai Carabinieri della Stazione di Santa Croce, non è rimasto altro da fare che accompagnare in caserma l’uomo ove, dopo aver proceduto al sequestro dello stupefacente e completate le formalità di rito, lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio e per il mancato rispetto degli obblighi a cui è sottoposto.