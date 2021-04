La sesta ed ultima interrogazione discussa nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera era a firma del consigliere Vittorio Capitani, Partito Democratico, avente ad oggetto: “Abbattimento alberi in via Salemi”.

“Da quanto appreso da cittadini – si legge nell’interrogazione – il giorno 05/02/2021 al mattino presto alcuni operai iniziarono a tagliare piante ed arbusti della vasta barriera verde collocata nel tratto di terreno tra via Salemi e la Pedemontana e di larghezza pari a circa 40 metri (dì proprietà privata), per completare l’intero abbattimento il giorno 6/02/2021; ciò che ci viene riportato è che venne fatta segnalazione all’URP del comune dì Sassuolo e venne data informazione dell’accadimento, in tempo reale, all’Ufficio del Verde e che nella tarda mattina si sarebbero presentati i vigili urbani per un sopralluogo; considerato che il Regolamento del Verde Urbano dei Comuni del Distretto Ceramico all’articolo 9 disciplina gli abbattimenti e le potature effettuate da privati; si interrogano il Sindaco e l’Assessore competente per sapere: quanti alberi sono stati abbattuti? A che data fa riferimento l’autorizzazione rilasciata per l’abbattimento degli stessi? A fronte di quale motivazione è stata rilasciata l’autorizzazione, considerato il vincolo di tutela

ambientale al quale è vincolato il terreno oggetto dell’abbattimento degli alberi? E’ stato effettivamente effettuato un sopralluogo dei Vigili Urbani a fronte dell’accaduto segnalato

agli uffici preposti? Cosa è stato riscontrato dal sopralluogo? A quale destinazione d’uso è stata adibita l’area? esistono richieste pervenute dall’ufficio tecnico preposto? Come intende muoversi il Comune a fronte di tali accadimenti?”

Ha risposto il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani.

“In data 05.02.2021 perveniva al Servizio Verde della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.

comunicazione telefonica in merito all’abbattimento di diverse alberature radicate all’interno di un’area verde privata ubicata sul lato Nord di via Salemi, Sassuolo (identificata catastalmente al Fgl. 12 – Mappale 14); a seguito della segnalazione si informavano l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Sassuolo, per la registrazione della segnalazione e il Corpo di Polizia Locale per le verifiche in loco. Nel

frattempo il servizio incaricato procedeva con una verifica delle pratiche depositate agli atti, dalla quale non risultava però il rilascio di alcun titolo autorizzativo per l’abbattimento di alberature in corrispondenza dell’area segnalata; in data 09.02.2021 il Responsabile del Servizio Verde SGP s.r.l. eseguiva un sopralluogo sul posto al fine di verificare quanto segnalato. In occasione della visita il proprietario del terreno, recatosi c/o l’area verde, informava il tecnico di non essere a conoscenza della necessità di presentare domanda

di abbattimento per le alberature poste all’interno di un lotto privato e che l’obiettivo della rimozione, fosse quello di effettuare una pulizia/sistemazione dell’area, attraverso l’eliminazione delle essenze arboree e arbustive spontanee ivi insistenti; in data 11.02.2021 prot. n. 869 veniva poi assunta agli atti SGP s.r.l. la “Relazione di servizio

sopralluogo c/o via Salemi, Sassuolo”, predisposta dall’assistente Giombetti Marco e l’agente Avicolli Mattia del Corpo di Polizia Locale, riferita al sopralluogo svolto in via Salemi in data 05.02.2021, nella quale si dava evidenza dell’abbattimento di alberature private; in data 24.02.2021 l’Ufficio Verde eseguiva un’ulteriore sopralluogo in via Salemi per il conteggio degli esemplari arborei rimossi, operazione non fattibile in occasione della prima visita del 09.02.2021, data la presenza a terra di una quantità eccessiva di ramaglia che di fatto impediva un corretto rilevamento delle ceppaie presenti. Al termine della visita le alberature abbattute conteggiate (con circonferenza del fusto superiore a 40 cm.) risultavano complessivamente n. 26; l’Ufficio Verde veniva poi nuovamente contattato dai residenti di via Salemi per avere aggiornamenti sulla pratica, confermando loro che l’intervento era stato svolto in assenza di atto autorizzativo e che si sarebbero applicati i contenuti del Regolamento del Verde; in data 26.02.2021 prot. n. 1254 il Servizio Verde SGP s.r.l. inoltrava al Corpo di Polizia Locale del Comune di Sassuolo copia della “Relazione tecnica di accertamento violazione Regolamento del Verde pubblico” per gli adempimenti di competenza.

Risposte puntuali alle domande dell’interrogazione:

1) Quanti alberi sono stati abbattuti?

Complessivamente n. 26 con circonferenza del fusto superiore a 40 cm. (rif. Regolamento del Verde TITOLO 2 – “TUTELA DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO E PRIVATO” art. 11 c. 4 lettere da a) a g) “Interventi su piante e siepi rurali in Tutela Ordinaria”).

2) A che data fa riferimento l’autorizzazione rilasciata per l’abbattimento degli stessi?

Non è stata richiesta e di conseguenza concessa, alcuna autorizzazione all’abbattimento delle alberature di via Salemi.

3) A fronte di quale motivazione è stata rilasciata l’autorizzazione, considerando il vincolo di tutela ambientale al quale è vincolato il terreno oggetto di abbattimento degli alberi?

Si veda risposta punto 2).

4) E’ stato effettivamente effettuato un sopralluogo dei Vigili Urbani a fronte dell’accaduto segnalato agli uffici preposti? Cosa è stato riscontrato dal sopralluogo?

Si allega Relazione di servizio del Corpo di Polizia Locale inerente il sopralluogo svolto in via Salemi in data 05.02.2021

5) A quale destinazione d’uso è stata adibita l’area? Esistono richieste pervenute dall’ufficio tecnico preposto?

La destinazione urbanistica della particella 14, foglio 24 è: ambito AC, ricompresa in zona ECO-U. Si applicano le disposizioni specifiche del PSC per le zone ECO di cui all’art. 76 delle Norme, integrate dall’art. 57 del Regolamento Urbanistico. In linea generale, nelle zone ECO sono previste attrezzature, infrastrutture e sistemazioni finalizzate all’urbanizzazione degli insediamenti, al miglioramento della qualità dell’ambiente urbano e alla mitigazione degli impatti negativi. Non risultano presenti, al Servizio Edilizia Privata, pratiche relative al mappale in questione.

6) Come intende muoversi il Comune a fronte di tali accadimenti?

Il Comune si è già attivato applicando i contenuti del Regolamento del Verde che prevedono, in caso di abbattimento di alberature svolto in assenza di atto autorizzativo, l’applicazione della sanzione e l’obbligo, in capo al proprietario del terreno c/o il quale è stato svolto l’intervento, di provvedere alla compensazione delle alberature così come disposto dall’art. 14 del sopraccitato Regolamento”.