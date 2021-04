Ormai esausta per le continue persecuzioni a cui veniva sottoposta dall’ex fidanzato, un giovane donna si è rivolta ai Carabinieri di Bagnolo in Piano che, una volta raccolta la denuncia, hanno avviato un’indagine che si è conclusa ieri con la segnalazione in stato di libertà di un giovane del paese, appunto per il reato di atti persecutori. L’uomo, che proprio non riusciva a rassegnarsi ad una storia ormai interrotta da circa un anno, aveva infatti iniziato e perseguitare la sua ex attraverso una serie interminabile di pedinamenti, molestie telefoniche e minacce.

Fatti, la cui realtà è stata dimostrata dagli uomini dell’Arma anche attraverso una minuziosa serie di verifiche eseguite sull’utenza telefonica in uso al ragazzo. Conclusi tutti gli accertamenti, benché non ci sia stato alcun atto di violenza fisica verso la donna, i Carabinieri di Bagnolo in Piano hanno quindi proceduto a relazionare, quanto da loro raccolto, alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dinanzi alla quale il giovane dovrà ora rispondere dei suoi comportamenti illeciti.