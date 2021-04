Stamane verso le 11 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio di un appartamento in via Copernico a San Prospero. Il pronto intervento di due squadre ha rapidamente estinto le fiamme, contenute in un unica stanza al secondo piano. Danni rilevanti. Cause in corso di accertamento. Non si segnalano feriti.



