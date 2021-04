Oggi negli uffici di via Aldo Moro a Bologna il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Massimiliano Rizzello ha incontrato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per un confronto sulle tematiche

dello sport ed in particolare del calcio giovanile, pronto a ripartire in piena

sicurezza dopo il ritorno in “zona gialla” seguendo le linee guida di FIGC e Governo per la tutela della salute.

Da sempre particolarmente sensibile al richiamo delle realtà sportive, il presidente

Bonaccini ha voluto trasmettere un messaggio di forte sostegno a tutto l’ambiente:

“La Regione proseguirà ancora con le azioni di sostegno già intraprese e rinnoverà i

suoi interventi in favore del mondo dello sport con particolare attenzione alle attività giovanili e di base”.

Rizzello invece ha sottolineato l’importanza che riveste il mondo sportivo: “Mai

come in questo momento lo sport di base va sostenuto, ricordandone il ruolo

fondamentale sul territorio anche sul piano sociale attraverso la promozione di

valori come integrazione e prevenzione e di corretti stili di vita per il benessere

psicofisico”.

Il Presidente della Regione, sottolineando il ruolo decisivo di pilastri educativi come

scuola e sport che rappresentano il presente ma soprattutto il futuro per i giovani,

seguirà da vicino tutta la ripartenza dello sport sul territorio regionale.