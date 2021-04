Strade a 30 km. orari, attraversamento pedonale con semaforo a chiamata, nuove ciclabili in sede propria, rifacimento dei tratti esistenti: sono i risultati dell’intervento per rendere più sicura la viabilità a San Marino, completo da domani, mercoledì 28, con l’attivazione del semaforo.

Con il risultato, sottolinea l’assessore Marco Truzzi, «di una ricucitura realizzata e una continuità, con due nuovi percorsi ciclabili che consentono di raggiungere l’impianto sportivo in sicurezza e attraversare la frazione. L’incontro con i cittadini è stato fondamentale nell’orientare le scelte progettuali: abbiamo deciso di investire maggiormente in soluzioni orientate alla sicurezza risparmiando su autobloccanti, riducendo i tratti di ciclabile in sede propria, identificando nuove strade residenziali ai 30 e utilizzando percorsi già esistenti. Per la sicurezza abbiamo ristrutturato il pericoloso accesso al quartiere dalla provinciale, con l’attraversamento semaforico a prenotazione e il percorso in sede propria di fianco al parcheggio della polisportiva».

L’intervento, costato 110mila euro più Iva, ha interessato circa 350 metri di percorso (100 la pista dentro l’area verde traversa S. Lorenzo, 250 la pista lungo il canale di bonifica, fra le vie Sogari e Poma); l’impianto semaforico a chiamata, realizzato sulla Strada Provinciale 468 Motta, è di nuova generazione, dotato di illuminazione a LED e segnale acustico per non vedenti. Le zone con limite di 30 chilometri orari sono due: in corrispondenza dell’incrocio fra le vie Benetti e Sogari (con pavimentazione rialzata in asfalto stampato) e nella porzione di abitato posto a sud-est della frazione.