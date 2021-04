Un corso gratuito rivolto alle attività di Castelvetro, per provare a capire qualcosa di più su come – – attraverso i social, attraverso internet, è possibile farsi conoscere. Trovare nuovi clienti, nuove opportunità. In questo ultimo anno molte cose sono cambiate, abbiamo scoperto come – per forza maggiore – il computer sia diventato spesso la nostra vetrina, il nostro modo di farci conoscere. Ma siamo certi di comprenderne veramente le potenzialità? Siamo certi di usarlo bene?

La pandemia ha cambiato tante cose. Comprese le nostre abitudini. Offline, ma anche Online.

È importante per chi ha un’attività commerciale o un’azienda, piccola o grande che sia, conoscere le dinamiche fondamentali del Web.

Come si muovono i consumatori online? A cosa servono i Social Media?

Perchè sono importanti la pubblicità su Internet e gli Influencer?

Scopriamolo insieme, con 4 incontri gratuiti da seguire online, tutti alle ore 19.00 e della durata di un’ora:

13 maggio Dinamiche web

20 maggio Social Media

27 maggio Social Adv e Digital PR

3 giugno Case History

E’ necessaria la prenotazione entro il 10 maggio: turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it