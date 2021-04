Castelfranco Emilia pronta a ripartire anche con lo sport. In questa fase, nel pieno rispetto delle nuove direttive emanate dal Governo, sono ancora tante le limitazioni per la componente indoor, che ripartirà a pieno regime solo nelle prossime settimane.

Diverso il discorso per le attività sportive all’aria aperta e “noi siamo pronti a fare la nostra parte – ha dichiarato l’Assessore allo Sport del Comune di Castelfranco Emilia Leonardo Pastore aggiungendo che – l’Amministrazione comunale ha messo tutti i parchi a disposizione non solo dei cittadini, ma anche di tutte le società e associazioni sportive del territorio per lo svolgimento di attività all’aria aperta. Certo, nelle ultime 48 ore, il sole non ha certo giganteggiato, come in buona parte del nord Italia – ha chiosato Pastore – ma siamo fiduciosi che nei prossimi giorni anche il meteo venga dalla nostra. Previsioni del tempo a parte e tornando al punto, anche sul fronte sportivo, e non poteva essere altrimenti, abbiamo messo in campo tutte le iniziative possibili nell’alveo del nostro raggio d’azione per cercare di sostenere concretamente lo sport a tutto tondo. Certo, rimane valido per tutti l’obbligo di rispettare le regole fondamentali in materia di contenimento dei contagi da covid19, ma finalmente si può tornare almeno a fare sport all’aria aperta cogliendo quest’occasione anche per incentivare un rapporto ancora più stretto e a contatto diretto con l’ambiente che ci circonda, con la natura e con la bellezza dei tanti parchi presenti in città e in tutte le frazioni”.