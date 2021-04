Tra le competizioni scientifiche, le Olimpiadi della Matematica per le scuole superiori sono allo stesso tempo le più longeve e quelle che vantano la maggior partecipazione. Le Olimpiadi della Matematica, promosse dal Ministero dell’Università e dall’Unione Matematica Italiana, danno un grande contributo a far germogliare nei giovani l’amore per la matematica e per questo motivo il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche – FIM di Unimore collabora da decenni con le scuole per la preparazione degli studenti.

Queste attività di preparazione non sono solo importanti per ciò che gli studenti vi possono imparare, ma anche perché offrono loro la possibilità di incontrare ragazzi che condividono la loro stessa passione per la matematica. Nonostante la pandemia, il FIM si è adoperato anche quest’anno per non far perdere ai ragazzi questa occasione di crescita culturale e umana e, dopo aver organizzato uno stage prima della fase provinciale delle Olimpiadi, ha messo in calendario, in vista delle finali nazionali, tre giornate di preparazione che si terranno, in modalità a distanza, martedì 27, venerdì 30 aprile e martedì 4 maggio.

I “preparatori” saranno due docenti stimati a livello nazionale e di grande abilità ed esperienza: il prof. Giuseppe Mazzuoccolo dell’Università di Verona molto conosciuto ed apprezzato dagli “olimpionici” di Modena e Reggio e con le sue lezioni ha contribuito ai tanti successi che essi hanno ottenuto a livello nazionale negli ultimi anni; il dott. Fabio Marconi della Scuola Internazionale di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste che ha dato un grande contributo ai successi dei ragazzi di Modena e Reggio, sia perché da due anni collabora col FIM nelle attività di preparazione, sia perché da studente del Liceo Moro di Reggio Emilia, nel periodo tra la seconda e la quinta, ha vinto egli stesso ben tre medaglie d’oro e una d’argento alle finali nazionali delle Olimpiadi.