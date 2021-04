Mercoledì 28 aprile (ore 21.00) incontro on line con Martina, Noe’, Giacomo, Alessia, Samuele, Daniele, Jessica, ragazzi e ragazze dell’Istituto Superiore d’Arzo, per parlare di memoria, Resistenza e nuove generazioni. Conduce lo storico Matthias Durchfeld (Istoreco). Diretta Facebook (visibile a tutti) sui canali di Istoreco e Comune.

L’incontro nasce dalla volontà di conoscere il pensiero e le sensazioni delle nuove generazioni su tematiche che possono apparire lontane nel tempo o appannaggio di momenti e celebrazioni istituzionali. Contenuti e valori come quelli della Resistenza possono costituire, invece, un “serbatoio” di idee che incrociano desideri, aspettative e bisogni dei giovani: libertà, eguaglianza, sguardo al futuro, necessità di compiere delle scelte. Ragazzi e ragazze non hanno solo da imparare: possono a loro volta “insegnare” qualcosa agli adulti e al mondo delle istituzioni così come fornire nuovi approcci alla trasmissione della storia e della memoria.

Gli studenti che hanno aderito a questa iniziativa – provenienti prevalentemente dall’indirizzo “Grafici” che ha sede proprio a Sant’Ilario d’Enza – hanno già compiuto attività laboratoriali insieme a Istoreco Reggio Emilia che, nelle scuole, porta avanti da anni numerose attività come quella, molto apprezzata e significativa, legata alle Pietre d’Inciampo e ai Viaggi della Memoria.

Questo incontro vuole essere da parte dell’Amministrazione Comunale un primo passo verso un confronto e un coinvolgimento attivo dei ragazzi – anche al di là dell’ambito scolastico – nelle azioni e iniziative di promozione e diffusione della cultura dei diritti, delle pari opportunità, della creatività e della promozione della memoria storica.

L’evento, organizzato in collaborazione con Istoreco e ANPI S.Ilario, rientra nel programma delle iniziative della Festa della Liberazione 2021 del Comune di Sant’Ilario d’Enza.

