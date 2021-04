Alle ore 9:45 circa, sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione Milano, chiuso temporaneamente a causa di un veicolo andato in fiamme all’altezza del km 143,4.

Attualmente il traffico transita su una corsia sia in direzione Milano che in direzione Bologna, e si registrano 10 km di coda in direzione Milano e 7 km di coda in direzione Bologna.

Agli utenti diretti verso Milano si consiglia di prendere la A22 del Brennero e proseguire sulla A4 Torino-Trieste in direzione Milano; in alternativa, al traffico locale diretto verso Milano, si consiglia di uscire a Modena nord, percorrere la via Emilia e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.