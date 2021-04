Si sono svolte stamane, nel Duomo di San Giorgio a Sassuolo, le esequie dell’imprenditore Sergio Sassi, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Emilceramica e Vicepresidente del Sassuolo Calcio, scomparso sabato all’età di 63 anni al termine di una lunga malattia.

Nonostante le restrizioni anti contagio Covid, numerose sono state le persone che hanno voluto portare l’ultimo saluto in occasione della cerimonia funebre dell’industriale, dentro e fuori San Giorgio. Numerosi anche i messaggi di cordoglio giunti ai familiari. Laureato in Economia e Commercio all’Università di Modena, già Presidente dell’allora Assopiastrelle dal 2001 al 2005, Sassi lascia la moglie Monica e due figli, Gloria e Luca. Dopo la Liturgia Funebre, la salma ha proseguito per il Tempio Crematorio di Modena.