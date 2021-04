Uno dei principali motivi per i quali accadono ancora oggi tanti e gravi infortuni sul lavoro è un approccio sbagliato alla formazione degli addetti, che rimane principalmente frontale, unidirezionale e poco coinvolgente.

Per cercare di risolvere questo problema il Dipartimento di Sanità Pubblica della Ausl di Reggio Emilia ha attivato il progetto “Il valore della formazione – Approcci e risultati nella formazione alla sicurezza in edilizia”, all’interno del quale le Scuole edili di Modena e di Reggio Emilia hanno erogato un innovativo intervento, le cui ricadute sono state valutate dal Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze di Unimore.

Il progetto verrà presentato nel corso di un evento online gratuito, che si terrà il 28 aprile dalle ore 15.00, proprio nella Giornata internazionale della Sicurezza sul Lavoro; l’appuntamento sarà introdotto da Dott. Vittorio Notari, Direttore AUSL IRCSS RE insieme al Prof. Fabriziomaria Gobba, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro di Unimore.

Seguiranno poi una serie di interventi su: Lo scenario della formazione e l’idea del progetto, a cura di Lia Gallinari, AUSL – IRCSS RE; La Formazione on the job, a cura della Dott.ssa Marina Atti e dell’Ing. Lauro Salvarani; L’efficacia della formazione, i risultati scientifici della ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia e le interviste, a cura del Prof. Federico Ricci.

La parte conclusiva sarà dedicata a Le relazioni di cantiere, dalla sperimentazione alle buone prassi, con l’intervento dell’Arch. Giorgio Valentini.

Per maggiori informazioni rivolgersi per Reggio Emilia a www.res.re.it e per Modena a https://www.scuolaedilemodena.it/