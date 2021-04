Con il rientro in fascia gialla Modena riapre i luoghi della cultura. Da lunedì 26 aprile si può già nuovamente studiare, su prenotazione, nelle biblioteche comunali a cui si accede per il prestito senza più bisogno di appuntamento.

Da sabato 1 maggio riapriranno anche il Museo Civico, il Museo delle Terramare di Montale e la Torre Ghirlandina.

Il Museo Civico di Modena sarà aperto al pubblico in doppia modalità: sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 18, con orario continuato e accesso solo su prenotazione; da martedì a venerdì dalle 16.30 alle 19.30, con ingresso contingentato, ma senza obbligo di prenotazione; chiuso il lunedì. L’ingresso è riservato a 10 visitatori ogni mezz’ora.

Al piano terra del Palazzo dei Musei, la Gipsoteca Graziosi apre nei fine settimana e negli stessi orari del Museo Civico, sempre su prenotazione e per un numero massimo di 10 visitatori all’interno.

Per accedere alle sale del Museo e alla Gipsoteca nei fine settimana occorre effettuare la prenotazione entro il giorno precedente chiamando l’Infopoint del palazzo dei Musei (tel. 059 2033125 dal lunedì al venerdì 8.30-19.30; sabato e festivi 8.30–18.30) o tramite email (palazzo.musei@comune.modena.it)

Inoltre, al piano terra del Palazzo dei Musei, il Lapidario Romano sarà visitabile sempre a partire da sabato prossimo e durante tutta la settimana negli orari di apertura del Palazzo: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30; sabato e festivi dalle 10 alle 19.

Saranno organizzate anche visite gratuite, su prenotazione, a Gipsoteca e Lapidario comunicate di volta in volta attraverso il sito Internet (www.museocivicomodena.it) e la pagina Facebook (museocivicomodena) del Museo.

IN VISITA AL PARCO DELLE TERRAMARE

Da sabato 1 maggio il Parco della Terramara di Montale riapre al pubblico tutte le domeniche e festivi con un programma di iniziative. Le visite guidate, in partenza ogni ora per un massimo di 14 persone, sono condotte da uno staff di archeologi e si abbinano a presentazioni di archeologia sperimentale per far comprendere attraverso l’esperienza diretta metodi e procedure degli artigiani delle terramare.

Ai bambini sono dedicati laboratori appositamente concepiti da asporto, con kit consegnati al termine della visita in collegamento alle presentazioni degli esperti, e realizzabili a casa grazie all’aiuto di divertenti tutorial scaricabili dal canale Youtube del Museo Civico di Modena.

Il costo del biglietto 7 euro intero, ridotto 5 euro dai 6 ai 13 anni, gratuito fino a 5 anni e dai 65 anni (sconto del 50% ai possessori della fidelity card del Parco).

Nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, è possibile prenotare visite guidate per gruppi di minimo di sei persone. La visita, condotta dallo staff del Parco di Montale ha la durata di almeno un’ora e può essere svolta in mattinata tra le 10 e le 13 oppure al pomeriggio tra le 14.30 e le 17.30. Il costo del biglietto è di 3 euro per l’intero e 2 euro per ridotto dai 6 ai 13 anni, resta gratuito fino a 5 anni e dai 65 anni. Per info e prenotazioni occorre chiamare il numero telefonico 335 8136948 o scrivere per posta elettronica (museo@parcomontale.it).

Tutte le visite devono avvenire con mascherina e previa sanificazione all’ingresso.

Per rimanere aggiornati sulle iniziative del Parco archeologico, si può consultare il sito web (www.parcomontale.it) e seguire la pagina social facebook parcomontale.

