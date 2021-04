Sono aperte le iscrizioni ai Centri Estivi organizzati dal Comune di Maranello nei mesi di giugno e luglio: le domande saranno accolte fino all’8 maggio. Le attività di quest’anno saranno proposte nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio da Covid-19 che verranno emanate da parte delle autorità competenti, e sono rivolte ai bambini che frequentano i nidi d’infanzia, lo spazio bambini, il cestino dei tesori e le scuole d’infanzia e primarie nell’anno scolastico 2020/2021.

Ecco le proposte ricreative.

Il Centro Estivo 1-3 anni si svolgerà presso il nido d’infanzia Le Coccinelle dal 5 al 30 luglio dal lunedì al venerdì ore 7.30/16.30 (prolungamento orario 16.30/18.30) e prevede giochi d’acqua, laboratori grafico-pittorici, manipolazioni, travasi, letture animate. Per la fascia 3-6 anni alla scuola d’infanzia Sorelle Agazzi dal 5 al 30 luglio dal lunedì al venerdì ore 8.00/16.30 (con prolungamento orario 7.30/18.30) sono in programma giochi d’acqua, attività espressive, psicomotricità, drammatizzazioni. Per i più grandi, dai 6 agli 11 anni, attività presso la scuola primaria statale Stradi dal 9 giugno al 30 luglio dal lunedì al venerdì ore 8.00/16.30 (con prolungamento orario 7.30/18.30) con giochi di gruppo, attività ludico-sportive, laboratori. Le iscrizioni si raccolgono online entro l’8 maggio; contestualmente sono raccolte anche le richieste di agevolazione tariffaria. Per i bambini e ragazzi con disabilità certificata il Comune propone una progettazione educativa individualizzata in accordo con la famiglia.