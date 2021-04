Vigili del fuoco impegnati questa mattina in autostrada A1, direzione nord in prossimità del casello di Reggio Emilia, per l’incendio di un autocarro che trasportava generi alimentari, prevalentemente latticini. Disagi alla circolazione, ma non si registrano feriti.

Oltre ai Vigili del fuoco sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Al momento il traffico è bloccato e si registrano 9 km di coda all’interno del tratto chiuso in direzione Milano e 7 km di coda in direzione Bologna.

Gli utenti diretti verso Milano verranno deviati sulla A22 del Brennero e potranno proseguire sulla A4 Torino-Trieste in direzione Milano. In alternativa, al traffico locale diretto verso Milano si consiglia di uscire a Modena nord, percorrere la via Emilia e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.