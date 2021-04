E’ stato ritrovato in vita, in un casolare abbandonato nelle campagne vicine alla frazione Disvetro di Cavezzo, il sessantenne le cui ricerche erano iniziate nel pomeriggio di ieri quando, uscito dalla propria abitazione a Mirandola venerdì pomeriggio, non vi aveva più fatto rientro. Il ritrovamento è stato effettuato verso le 23 di ieri da una squadra di Vigili del Fuoco impegnata nelle verifiche di alcuni casolari abbandonati.



