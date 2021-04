Si svolgono prevalentemente on line anche quest’anno, nel pieno rispetto delle normative per limitare il contagio da Covid-19 che impongono il distanziamento ed il divieto d’assembramenti, le celebrazioni sassolesi per festeggiare il 25 aprile nel 76° anniversario della Liberazione.

In mattinata, in San Giorgio, si è svolta la Santa Messa alla presenza della Giunta, delle autorità militari e delle associazioni di volontariato cittadine, al termine della quale il Sindaco Gian Francesco Menani ha deposto una corona d’alloro al monumento ai caduti di piazza Garibaldi. Cerimonia trasmessa sulla pagina Facebook e sul canale youtube del Comune di Sassuolo, oltre che nell’apposita sezione del sito internet istituzionale.

A partire dalle 18, poi, sulla pagina Facebook del Comune di Sassuolo sarà possibile assistere al videoracconto “Unite nella lotta. Donne resistenti a Sassuolo”, realizzato da Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti con le letture di Cristina Ravazzini.

Nell’occasione il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ha realizzato un videomessaggio per tutta la cittadinanza.