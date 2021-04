Un uomo di 58 anni, Paolo Eletti, è stato trovato morto questo pomeriggio poco dopo le 17 a San Martino in Rio, nella bassa Reggiana, con ferite alla testa. La moglie, 54 anni, è stata trovata insieme a lui con ferite da taglio al braccio, non cosciente. A fare la scoperta il figlio, di 33 anni, che ha allertato le forze dell’ordine.

La coppia è stata trovata in casa, dopo che i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio di incendio che interessata il garage. L’uomo era deceduto mentre la donna è stata condotta in ospedale in gravi condizioni.

La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara. Il 33enne è in stato di choc. Nelle prossime ore sarà sentito dagli inquirenti. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Indagini ad ampio spettro dei carabinieri della compagnia di Reggio Emilia, insieme ai colleghi del nucleo investigativo del comando provinciale, coordinati dalla Procura reggiana.