Alle ore 17:40 circa i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un casolare abbandonato in via Guelfa, proprio a ridosso della ferrovia Bologna-Rimini. Due le squadre al lavoro con autobotti e un’autoscala. Immediata l’opera di contenimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco che hanno evitato che il rogo si propagasse a strutture circostanti. Presente anche la Polizia di Stato con alcune pattuglie e la Polfer. Non si lamentano feriti.



