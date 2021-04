Il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale di Sassuolo ha deciso di convocare tutti i soci dell’associazione in Assemblea Ordinaria per venerdì 7 Maggio a partire dalle ore 19,15 in modalità telematica con piattaforma Zoom.

L’assemblea annuale assume quest’anno un valore estremamente importante in quanto, come emerge dall’ordine del giorno, oltre agli adempimenti relativi all’approvazione del bilancio è prevista la nomina del nuovo consiglio direttivo scaduto che poi, alla prima riunione (entro un mese), dovrà eleggere al proprio interno le cariche più importanti: presidente, vice presidente, Amministratore oltre ad assegnare gli altri incarichi previsti dall’organigramma Avis.

Le convocazioni sono state inviate a tutti i 2263 associati via mail e, per sicurezza maggiore, confermate via SMS. A chi intendesse aderire è richiesta l’adesione entro il 30/4 tramite mail direttamente al presidente (presidenzasassuolo@avismodena.it) che provvederà all’invio del link di collegamento alla piattaforma zoom.

L’orario sicuramente non usuale sconta l’obbligo di rientro alla propria abitazione entro le ore 22 del personale impegnato in sede per la realizzazione dell’assemblea. Grazie a chi vorrà aderire.