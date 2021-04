Anche quest’anno il 76° anno della Liberazione sarà celebrato con una serie di iniziative online in diretta su Cavriago on air, in collaborazione con Anpi Cavriago, Un Filo che Unisce Cavriago, Associazione culturale Carmen Zanti, Gruppo Alpini Cavriago, Auser Cavriago.

Le celebrazioni avranno il loro culmine domenica 25 aprile, in cui a partire dalle 9.45, dopo la Santa Messa celebrata alle ore 9.00 nella chiesa di San Nicolò, sarà possibile seguire in diretta l’omaggio e la deposizione delle corone di fiori che la sindaca Francesca Bedogni, affiancata dai presidenti di Anpi Cavriago e gruppo Alpini Cavriago, farà ai cippi e ai monumenti dedicati ai caduti cavriaghesi. La commemorazione sarà intervallata da interventi da parte di cittadini e associazioni.

Alle ore 11.45 al Multiplo sarà inaugurata l’installazione “Mille papaveri rossi”, dedicata al sacrificio dei tanti giovani soldati morti in guerra, progetto a cura di Un filo che unisce Cavriago in collaborazione di numerosi cittadini e associazioni. Interverranno la Sindaca Francesca Bedogni e Federica Merli di Un Filo che Unisce Cavriago, e a seguire letture a cura di Anpi Cavriago e associazione culturale Carmen Zanti. A seguire inaugurazione dell’installazione gemella “Mille papaveri rossi” presso il parco Prada di Traversetolo, realizzata dall’associazione Scambiamente in collaborazione con il gruppo Alpini Traversetolo.

Alle ore 12.20 ci sarà un collegamento presso il monumento ai Caduti di Villa Cella dove verrà inaugurata la seconda installazione gemella “Mille papaveri rossi” realizzata dal gruppo Le Farfalle di Cella. Interverranno la Sindaca Francesca Bedogni, il Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Emilia Matteo Iori e Anpi Villa Cella.

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini ad aderire all’appello di Anpi nazionale di porre un fiore sotto le targhe dedicate ad antifasciste e antifascisti, partigiane e partigiani e sollecita ad esporre alle finestre e ai balconi la bandiera italiana.

Il Comune di Cavriago ringrazia per la collaborazione Anpi Cavriago, Un Filo Che Unisce Cavriago, Associazione culturale Carmen Zanti, Auser Cavriago, Noi Con Voi Cavriago, Circolo Acli Luisa Bissola, Le Zucche allegre di Manziana, Associazione Aggregazione Sant’Ilario d’Enza, Auser Gattatico, Le Farfalle di Cella, Associazione Mattone su Mattone Onlus R.E., Scambiamente, CAV Centro di Aiuto alla Vita di Reggio Emilia ODV, Istoreco, Istituto Alcide Cervi, Alpini Cavriago, Nido e Scuola dell’Infanzia “Il Paoletti” Traversetolo, Circolo Arci Cella, Alpini Traversetolo, Alpini Villa Cella, Scuola materna XXV aprile Villa Cella, Scuola elementare Vincenzo Ferrari Villa Cella, scuola infanzia Michelino Micheli Vignale.