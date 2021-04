I carabinieri della stazione di Medolla, a conclusione di attività investigativa, hanno identificato e denunciato alla procura della Repubblica per il reato di truffa in concorso, due persone – un trentasettenne campano e un trentunenne bresciano – entrambi ben noti alle forze dell’ordine. I due, quale ipotetico pagamento per una presunta polizza assicurativa per veicolo, poi mai emessa, avevano incassato la somma di 307 € da una giovane operaia di Medolla.



