Da lunedì 26 aprile, Hera procederà al ripristino del manto stradale delle vie Righi, Barsanti e Radici, nel tratto compreso tra via Fondaccia a via Righi. I lavori, che salvo avverse condizioni meteo avranno durata di circa sette giorni, proseguiranno su via della Costituzione.

Quest’attività, che comporterà modifiche alla viabilità sulla base di quanto indicato dagli enti preposti, è la conclusione di lavori di potenziamento della rete idrica a Formigine.

L’azienda si scusa con i clienti per i disagi eventualmente arrecati e assicura il massimo impegno nel contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.