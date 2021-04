I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Modena, nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati in tema di stupefacenti, nell’abitato di Nonantola hanno identificato e denunciato alla procura della Repubblica un ventunenne carpigiano trovato in possesso di 6 g di hashish suddivisi in dosi, che nascondeva all’interno del veicolo controllato.



