A seguito di una attività d’indagine, nel pomeriggio di giovedì 22 aprile il personale di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Sassuolo ha eseguito una operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in un’abitazione nella zona di viale San Lorenzo. Da qualche tempo gli operatori avevano notato un andirivieni di persone sia italiane che extracomunitarie che si recavano presso un fabbricato del centro cittadino.

Dopo attente osservazioni di quanto stesse accadendo hanno deciso di intervenire dapprima fermando l’occupante l’appartamento sotto la sua abitazione e, a seguito di perquisizione personale, potevano accertare che lo stesso aveva nascosto nella tasca dei pantaloni tre ovuli di sostanza stupefacente tipo cocaina e, dalla successiva perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti altri 17 ovuli di cocaina per un totale di 20 ovuli di peso complessivo di 17 grammi, oltre a 13 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, due bilancini digitali di precisione, due telefoni cellulari e della somma di 8600 euro in contanti, tutti posti sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Condotto presso il comando di Polizia Locale lo stesso è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un cittadino marocchino, B.O. di anni 32, irregolare sul territorio italiano.

“Nonostante l’impegno imposto dal particolare periodo che stiamo attraversando – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – per contenere il contagio da Covid-19, proseguono le attività d’indagine della Polizia Municipale, che ringrazio ancora una volta, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la micro criminalità. Sono numerose le indagini che sono in corso e contiamo di portarle a termine in breve tempo con i risultati che ci siamo prefissi nel contrasto all’illegalità sul territorio”.