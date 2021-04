L’Amministrazione Comunale di Nonantola ha inviato una lettera (in allegato) ai Ministri Franco e Gelmini, al Sottosegretario Guerra e, per conoscenza, al Presidente Bonaccini.

”Rispetto ai rimborsi dell’alluvione, abbiamo mantenuto finora la massima correttezza istituzionale e pacatezza, verso il Governo. Amministrazione e cittadini hanno completato la prima fase di ricognizione danni in tempi strettissimi, per poter quantificare i danni e accelerare l’iter. Abbiamo ricevuto rassicurazioni e letto annunci, che sono però ormai caduti in un silenzio ormai non più accettabile. Chiediamo a Roma date certe per l’erogazione dei rimborsi”.