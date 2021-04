Il presidente Alessandro Reginato ha convocato il Consiglio comunale di Fiorano Modenese per giovedì 29 aprile 2021 alle ore 19, con il seguente ordine del giorno:

1. Interrogazione presentata dal consigliere Bastai Graziano del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Interrogazione piscina comunale”.

2. Interrogazione presentata dal consigliere Bastai Graziano del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Cedimento massicciata fiume Fossa – Cimitero Spezzano”.

3. Interrogazione presentata dal consigliere Roggiani del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Progetto campo da calcio di Ubersetto”.

4. Interrogazione presentata dal consigliere Roggiani del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Pista ciclabile di Via Cameazzo e di Via Ghiarola Vecchia”.

5. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 227 – Approvazione rendiconto della gestione 2020.

6. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 175 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

7. Ordine del giorno presentato dal consigliere El Kholti del gruppo consiliare Partito Democratico portante ad oggetto: “Smaltimento piccola quantità di rifiuti speciali da parte di privati”.

8. Ordine del giorno presentato dal consigliere Remigio del gruppo consiliare Partito Democratico portante ad oggetto: “Futuro della tratta ferroviaria Modena – Sassuolo (Gigetto)”.

La seduta si terrà in videoconferenza, tramite l’applicazione Meet di Google (ottemperando il provvedimento n. 6810 del 8/4/2020 adottato dal Presidente del Consiglio Comunale) e sarà trasmessa in differita, il giorno successivo (30 aprile), sul canale You Tube del Comune.