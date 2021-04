Ieri sera i carabinieri di Finale Emilia, nell’ambito di un servizio perlustrativo, hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica per i minorenni di Bologna, tre minorenni i quali si erano impossessati di un estintore del terminal corriere di via stazione, utilizzandolo per imbrattare i locali del terminal stesso. Purtroppo per loro, in quel frangente transitavano i militari che hanno provveduto a fermare i giovani e a identificarli. Dovranno rispondere di furto aggravato e imbrattamento in concorso.



