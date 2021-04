La lotta ai rifiuti si intensifica, sulle rive dell’Idice. A Castenaso, nel 2021, in arrivo nuove telecamere per sanzionare i responsabili dei comportamenti scorretti. E quando le restrizioni anti-COVID lo consentiranno, l’azione diventerà educazione, con tante nuove iniziative culturali per sostenere le buone pratiche ambientali e scoraggiare gli abbandoni di immondizia sia tra gli adulti che tra i ragazzi. Una campagna che ha già un nome e un logo: “Rifiutiamo”.

Nello scorso 2020 a Castenaso sono state gestite 230 segnalazioni presentate sulla piattaforma ‘Comuni-Chiamo’ relative ai rifiuti. Un impulso di grande interesse civico da parte della cittadinanza, a cui ha fatto seguito tra il 2019 ed il 2020, la decisione del Comune di raddoppiare i ritiri in oltre 30 postazioni ‘sensibili’ del territorio, con il completamento della rimozione degli ultimi cassonetti di indifferenziata non dotati di calotta meccanica.

Rifiuti ingombranti come elettrodomestici, vecchi materassi, materiale edile di scarto, ma anche sacchetti di pattume indifferenziato, plastica e organico, sono spesso il biglietto da visita in cui i cittadini si imbattono all’ingresso delle città, nelle zone periferiche, campagne, lungo gli argini di fiumi e corsi d’acqua, in discariche improvvisate ai cigli delle strade; e sempre più spesso anche nelle aree di raccolta dei rifiuti dei condomini.

Si tratta, spesso, anche di materiali pericolosi, il cui impatto sull’ambiente e sulla collettività può essere estremamente dannoso.

A volte semplicemente sono gesti di inciviltà mascherata da pigrizia, che fa si che si lasci il sacchetto a terra accanto ai contenitori. Condotte che inevitabilmente vanno incontro a sanzioni.

«Siamo fermamente convinti – sottolinea l’Assessore all’Ambiente Elisabetta Scalambra – che la tutela dell’ambiente e la prevenzione delle cattive abitudini irrispettose di tutti noi, siano priorità imprescindibili per proteggere un bene prezioso che ci appartiene e di cui tutti dobbiamo sentirci responsabilmente tutori. Per questo abbiamo scelto di investire in strumentazione atta a rilevare le infrazioni, a cui ovviamente seguiranno le sanzioni previste».

Una tolleranza zero sugli abbandoni di ogni tipo, ribadita dal Sindaco Carlo Gubellini: «Non posso accettare il fatto che ci siano ancora delle persone che per pigrizia o irresponsabilità abbandonano i rifiuti e dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per stroncare questa pessima abitudine. Dobbiamo essere uniti in questa battaglia di civiltà e chiedo ai cittadini di non avere timori nel segnalare i casi sospetti».

https://www.comune.castenaso.bo.it/it-it/amministrazione/trasparenza-gestione-rifiuti

https://www.ilrifiutologo.it (Hera)