Anche quest’anno, come fu nel 2021, a causa della pandemia, le celebrazioni della festa della Liberazione a Castelnovo di Sotto saranno differenti rispetto al solito, ma non per questo meno ricche e coinvolgenti.

Si partirà alle ore 12 con la deposizione delle corone e dei fiori al monumento della Resistenza, ai cippi presenti al parco Rocca e a quelli di via Camporanieri e Villa Sesso. Interverrà il sindaco Francesco Monica. In osservanza al divieto di formazione di assembramenti la partecipazione sarà limitata e le immagini della celebrazione saranno postate sulle pagine Facebook “Città di Castelnovo di Sotto” e “Biblioteca comunale Castelnovo Sotto”.

A partire dalle 15.30 “Bella ciao in ogni casa”, un’invasione di memoria con Riccardo Sgavetti. Seguiranno “Sebben che siamo donne” e “A casa mia”, omaggio a Bianca Magnani, a cura dell’associazione Le Rane e dell’Anpi locale. A ruota “Il 25 aprile in poesia”, con le parole di Gianni Rodari; “Sette per tutti: le fole di mamma Genoeffa e “Sette per tutti: i Cervi in montagna e l’incontro con don Pasquino Borghi” a cura dell’Istituto Cervi. E ancora “Strade di liberazione”; “I monumenti raccontano”; “Bella Ciao – Il canto della Resistenza”, con le illustrazioni di Lorena Canottiere a cura dell’Istituto Cervi. In serata il monumento alla resistenza sarà illuminato con un raggio di luce tricolore.

Alle 20.30 andrà in scena il reading musicale “Nessuno può portarmi un fiore”, nato da un’idea di Gianni Furlani e Mauro Bertozzi e tratto dal libro di Pino Cacucci. Le letture saranno a cura di M. Bertozzi e le musiche originali saranno di E.Reverberi, R.Sgavetti e T.Bellelli. La produzione è del TeatroChe.

Per finire verranno pubblicate le immagini de “Il sale della Libertà” realizzate dai castelnovesi che hanno partecipato all’iniziativa lanciata nei giorni scorsi dall’amministrazione.

Tutto il programma avrà come palcoscenico la pagina Facebook “Città di Castelnovo di Sotto”.