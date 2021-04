“Il peggio questa volta è stato evitato.

Ringraziamo i Carabinieri della stazione di Formigine che, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno individuato due cittadini tunisini che avevano occupato abusivamente un casolare di campagna di proprietà di un’anziana signora. I militari hanno compiuto una importante azione sia di contrasto, evitando che la struttura potesse divenire ricettacolo di attività illegali, come peraltro è già l’occupazione abusiva, sia di prevenzione, scongiurando scenari ancor più gravi. Ricordiamo infatti la terribile morte in un casolare di via Viazza del 60enne ghanese senza fissa dimora, che ha destato in tutti grande impressione e proprio a seguito della quale abbiamo interrogato l’amministrazione comunale.

Questo nuovo episodio ci pone davanti a quella che potrebbe essere la punta di iceberg: potremmo trovarci davanti a un fenomeno preoccupante in termini sociali e di legalità. Ci chiediamo se sindaco e giunta abbiamo valutato questa possibilità, che ci sembra ormai una evidenza. Sarebbe opportuno intensificare i controlli e le azioni di vigilanza in collaborazione con le proprietà”.

(Davide Romani, capogruppo consiliare e referente provinciale Lega Salvini Premier)