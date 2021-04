Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Camugnano sono intervenuti presso le Scuole Materne di via dello Sport, dove M.M., 50enne italiano, titolare di un’azienda specializzata nella riparazione delle caldaie, è deceduto per cause verosimilmente accidentali, mentre stava ispezionando una botte di gasolio interrata, al fine di riparare l’impianto di riscaldamento che si era guastato. Sono stati i familiari del 50enne a lanciare l’allarme, quando, non vedendolo tornare a casa dal lavoro, sono andanti a cercarlo nell’istituto scolastico in cui si era recato per risolvere il problema all’impianto.



