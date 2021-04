Il Bologna quasi salvo, il Torino per continuare la striscia di punti che servono per togliersi dalla zona retrocessione: al Dall’Ara finisce in pareggio, 1-1. I primi 20′ sono una fase interlocutoria e di studio con due occasioni per parte, con Verdi prima e Orsolini poi, e soprattutto un tiro di Belotti da dentro l’area respinto da Skorupski. Ma su un errore di Verdi, i padroni di casa ripartono e passano in vantaggio, grazie a un tiro di Barrow su cui Milinkovic-Savic non interviene con grande convinzione. Il Toro inizia a mettere pressione guadagnando terreno e sfiorando il pari con Verdi sul finale di tempo.

Nella ripresa si alzano i ritmi, soprattutto per merito della squadra di Nicola, partita forte alla ricerca del pareggio. Zaza si ritrova davanti a Skorupski ma si fa murare, sciupando un’altra occasione per i suoi. Ci vuole una prodezza per riuscire a riprendere il Bologna e se ne incarica Mandragora: il centrocampista granata si ritrova sulla palla al limite dell’area e senza pensarci lascia andare il destro di controbalzo che va a finire all’angolino per l’1-1. Il Bologna incassa il colpo ma senza reagire, gli ospiti sembrano averne di più e spingono per cercare il gol vittoria, ma spegnendosi alla lunga. Si vede che la squadra di Nicola ha cambiato atteggiamento e dimostra di essere in fiducia, anche dopo i risultati positivi ottenuti nelle ultime gare contro Roma, Udinese e Juventus. La gara si trascina fino alla fine, con qualche fiammata finale del Bologna che chiude in avanti ma senza trovare occasioni da gol.

Alla fine è 1-1, un punto che non scontenta nessuno.