È stato pubblicato all’Albo Pretorio l’avviso “di manifestazione di interesse per la presentazione di progetti per interventi di sviluppo di comunità #sassuolocittattiva rivolto ad associazioni di promozione sociale e a organizzazioni di volontariato. Anno 2021”.

Il Comune di Sassuolo intende assegnare contributi, fino all’ammontare complessivo di € 25.500,00 per la realizzazione – nelle varie aree e quartieri cittadini – di progettazioni e interventi volti alla promozione della coesione sociale e della solidarietà nella comunità, perseguendo la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà e favorendo la partecipazione territoriale e la valorizzazione delle forme associative.

In via prioritaria saranno ammessi i progetti delle associazioni con sede nel Comune di Sassuolo, regolarmente iscritti ai Registri Regionali della Promozione sociale o del Volontariato e che operino prevalentemente nell’ambito territoriale del comune.

Non verranno presi in esame progetti che prevedano azioni ricomprese all’interno di Convenzioni a qualsiasi titolo in essere con l’Amministrazione comunale di Sassuolo.

Ciascun soggetto potrà presentare un solo progetto. Potrà viceversa essere presente come partner in altri progetti.

In caso di soggetti riuniti, dovrà essere individuato un capogruppo con il quale l’Amministrazione avrà rapporti gestionali esclusivi.

I progetti ammessi a contributo dovranno essere realizzati, a partire dalla comunicazione di accoglimento, entro il 31/12/2021.

La domanda, sottoscritta dal soggetto richiedente ovvero dal presidente o legale rappresentante dell’Associazione/Organizzazione di volontariato, deve essere presentata al Comune di Sassuolo entro e non oltre il 07/05/2021 alle ore 12.00, con una delle seguenti modalità:

• tramite posta elettronica certificata (comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it);

• consegnata a mano all’Ufficio protocollo, in via Fenuzzi n. 5, Sassuolo, aperto al pubblico con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30.