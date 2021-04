La Questura di Reggio Emilia sta procedendo, in relazione a due segnalazioni relative ad episodi di aggressioni a scopo sessuale, occorsi nei giorni scorsi a Reggio Emilia, nella zona lungo Crostolo. Al fine di approfondire i fatti ed anche in ottica preventiva, sono stati intensificati i servizi di vigilanza e monitoraggio della vasta area, anche attraverso l’impiego di agenti appiedati ed in sella di biciclette.



